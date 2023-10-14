ЦАХАЛ ликвидировал в Газе руководителя «субботней резни» на территории Израиля
- 14.10.2023, 8:50
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Он был командиром спецназа ВДВ ХАМАСа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в результате удара по оперативному штабу террористической организации ХАМАС в Газе, был ликвидирован Мурад Абу Мурад – командир воздушно-десантного подразделения спецназа «Нахба», один из руководителей «субботней резни» на территории Израиля, передает newsru.co.il.
ВВС ЦАХАЛа нанесли одновременно удары по десяткам военных объектов ХАМАСа в разных районах сектора Газы.
Утром 14 октября источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ атаковал дом в районе Шейх Радуан, есть убитые; разрушен дом в Рафахе (на юге сектора), есть убитые; в районе Ас-Сакафи (Бейт-Лахия, север сектора) разрушен дом, не менее пяти убитых; атакованы цели на юге сектора Газы и к западу от Хан-Юниса. Нанесены удары по районам Ан-Нада, Ас-Сафтауи, Аль-Ататра на севере сектора Газы.