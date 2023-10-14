«Мы начали стрелять по всем, кто подходил к забору» 14.10.2023, 9:05

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Как маленький кибуц в Израиле отбил атаку боевиков ХАМАС.

Одним из первых израильских поселений, подвергшихся нападению боевиков ХАМАС утром 7 октября, был небольшой кибуц Нир-Ам, где живут около 400 человек. Его жители не испугались, и устроив жесткий отпор нападающим, отогнали их от своих домов.

Об этом пишет BBC, ссылаясь на израильские СМИ. Издание отмечает, что Нир-Ам расположен всего в 2 км от сектора Газа.

Атаку боевиков отражали и мужчины, и женщины поселения.

По информации местных СМИ, 25-летняя Инбаль Рабин-Либерман, являющаяся координатором военной безопасности Нир-Аму, утром 7 октября «первой по всему государству Израиль осознала происходящее, бегала как сумасшедшая от дома к дому, организовывала отряд самообороны и расставила мужчин в засады у забора кибуца».

Девушка родилась и выросла в кибуце, отслужила в боевых частях ЦАХАЛ и вернулась в родное общество, где стала координатором безопасности. В то страшное утро она сделала все, что от нее зависит, чтобы сдержать врага.

Одним из защитников кибуца является 46-летний Адам, которого односельчане называют героем Нир-Ама. Он бывший спецназовец, занимается боксом, не слишком большого, но крепкого телосложения.

7 октября его подняли с кровати звуки стрельбы в 06:30.

«Я взял пистолет, одежду, бронежилет, а еще – сигареты. Мы начали убивать всех, кто подходил к забору», – вспоминает Адам события того утра.

Атаку боевиков отбивали и другие мужчины и женщины из кибуца, которые не были военными и не умели воевать.

Фото: EPA-EFE

«Гражданские люди, не умеющие воевать, но имеющие большое сердце. Двое-трое были из спецназа и имели опыт, но остальные обычные мужчины, работают в ИТ. Обычные, но очень, очень особенные», – рассказал Адам.

По его словам, все вместе они держали бой около пяти часов. Потом наступило затишье. Но оно было обманчивым.

«Мы думали, что все кончилось, но потом пришла вторая волна, от восьми до десяти террористов с пулеметами, с реактивными гранатометами… Они были близко, где-то 10-15 метров. Я побежал к ним, стал и стрелял, убивал… выстрелами в голову», – рассказывает Адам.

По его словам, все односельчане понимали, что поставлено на карту. Если бы боевики ХАМАС ворвались в Нир-Ам, то убили бы всех жителей так же, как и в других кибуцах рядом.

В результате боя жители кибуца ликвидировали по меньшей мере 25 вооруженных до зубов боевиков.

В Нир-Ам погиб только один житель, молодой человек, который был на музыкальном фестивале, на который напал ХАМАС.

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