ХАМАС похвалил Россию и Путина 14.10.2023, 9:16

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Террористы высоко оценили услуги Кремля.

Рано утром субботы, 14 октября, палестинская террористическая группировка ХАМАС приветствовала позицию диктатора РФ Владимира Путина и «неустанные усилия России» в контексте войны с Израилем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление террористов.

Как говорится в заявлении, ХАМАС ценит позицию Путина в отношении «сионистской агрессии против нашего народа» и его неприятие осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи и «нападений на безопасное гражданское население».

CNN напоминает, что 11 октября российский диктатор призвал Израиль и ХАМАС «минимизировать или свести к нулю» жертвы среди гражданского населения, а 13 октября с аналогичными призывами к спокойствию выступило МИД РФ.

Эти российские комментарии появились в то время, когда Россия продолжает безжалостную военную кампанию против Украины и находится под следствием Международного уголовного суда за преступления против человечности. Это дело включает, среди прочего, обвинения в нацеленности на гражданское население, добавляет американское медиа.

В дополнение к комментариям Путина, отмечает CNN, 13 октября посол России в ООН Василий Небензя распространил резолюцию с призывом к прекращению огня.

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