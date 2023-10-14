Такое перед самосвалом еще никто не делал: эффектное видео из Колодищей 14.10.2023, 9:21

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Водитель легковушки выписал невероятные восьмерки.

В Колодищах водитель МАЗ попытался перестроиться прямо перед Peugeot. Пытаясь избежать столкновения водитель легковушки выписал невероятные восьмерки прямо перед носом у движущегося самосвала. Видео инцидента опубликовал Onliner.

Есть ощущение, что трюки выполнялись профессионалами, поэтому повторять ни в коем случае не пробуйте.

— Инцидент произошел сегодня утром в Колодищах. МАЗ перестраивался в правый ряд, а там очень быстро ехал минивэн Peugeot. Никто не пострадал, машины целы. Разъехались очень быстро, — рассказал очевидец.

Старший госавтоинспектор Минского района Павел Кулаков сообщил Onlíner, что 31-летний водитель МАЗ был установлен и за допущенное нарушение привлечен к административной ответственности по ч. 12 ст. 18.13 КоАП — за создание аварийной обстановки.

К слову, нарушение правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, влечет наказание в виде штрафа в размере от пяти до двадцати базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без лишения.

ГАИ напоминает, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения направления их движения.

Также ситуацию прокомментировал преподаватель, инструктор по вождению Юрий Краснов.

— Это хороший пример того, как водители носятся по этой дороге. Водитель МАЗа не убедился в безопасности маневра, и такие ошибки люди совершают часто: посмотрят в зеркало разок — и уже давай перестраиваться. А там с большой разницей в скорости кто-то идет на опережение, как это делал водитель Peugeot. И вот еще одно напоминание о том, насколько опасно опережать справа, тем более опережать большой грузовик, водитель которого плохо видит обстановку позади себя.

Мы не знаем, как ехал водитель Peugeot до этого момента: изначально ехал в правом ряду или резко туда перестроился. Но все, кто так же быстро опережают поток, рискуют попасть в такую же ситуацию.

Плюс к этому нужно учиться стабилизировать машину во время резкого торможения после резкого перестроения. Это проходят на курсах контраварийной подготовки. А то быстро ездить все умеют, а управлять автомобилем в сложной ситуации — не все.

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