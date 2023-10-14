Квентин Тарантино неожиданно приехал на военную базу ЦАХАЛа 1 14.10.2023, 9:34

Знаменитый режиссер поддержал солдат Израиля.

Всемирно известный культовый американский режиссер Квентин Тарантино, проживающий в последние годы в Израиле со своей женой – певицей и актрисой Даниэлой Пик – побывал 13 октября на армейской базе, чтобы поддержать израильских военнослужащих, призванных на войну с ХАМАСом, пишут «Вести Израиля».

Таким образом Тарантино присоединился к более чем 700 деятелям Голливуда, выразившим солидарность с Израилем после резни, которую 7 октября устроили боевики в израильских поселках, граничащих с сектором Газы. В своем письме в поддержку израильского народа они написали:

«Кошмар, которого израильтяне боялись на протяжении десятилетий, стал реальностью, когда террористы ХАМАСа проникли в израильские города и поселки под прикрытие шквального огня из тысяч ракет, выпущенных без разбора по гражданскому населению. Боевики ХАМАСа убивали и похищали невинных мужчин, женщин и детей, младенцев и стариков. Они насиловали женщин и оскверняли их тела, выставляя их напоказ на улицах и в социальных сетях. Они трусливо напали на музыкальный фестиваль Supernova, чтобы посеять смерть на мероприятии, прославляющем дружбу и любовь».

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