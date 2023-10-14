«Я наконец поняла, почему внуков любят больше, чем детей» 2 14.10.2023, 9:43

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Истории белорусских бабушек, которым чуть за 35.

Накануне Дня матери журналисты onliner.by решили пообщаться с мамами во второй степени — бабушками. В последние годы стереотип о пирожках и вязании отходит в прошлое, хотя шутки о желании накормить пока никуда не делись. Героини репортажа точно не вписываются в привычные рамки: они стали бабушками в том возрасте, когда многие только задумываются о материнстве.

«С невесткой вместе выбирали коляски и даже лежали в одном роддоме»

Елена в первый раз стала мамой в 18 лет. Ребенок хоть и был любимым и желанным, но было совершенно непонятно, как правильно его воспитывать. Бабушки помогали по силам: сами тогда еще молодые женщины, они активно работали.

— Когда родился первый сын, я его в роддоме взяла на руки — и почти ничего не почувствовала. Было стыдно у кого-то спросить: а когда придет та самая материнская любовь? Но с каждым днем, когда ты общаешься с ребенком, ухаживаешь за ним, появляется все бо́льшая привязанность.

Второй ребенок был очень долгожданным. До 30 о пополнении в семье не думали, а потом никак не получалось. Когда Елена уже знала, что станет мамой во второй раз, на нее обрушилась неожиданная новость: к статусу молодой мамочки добавится еще один.

— Сын пришел с вопросом, как ему быть. В 19 лет. Конечно, сначала был шок. Что делать с двумя младенцами? Но быстро стало понятно: со всем справимся.

После свадьбы молодая семья жила вместе с родителями. Так что в доме с двумя беременными женщинами царила особая атмосфера. Хотя Елена признается, что старалась относиться к невестке с опекой, чтобы она не так много готовила, стирала и убирала.

— Это было интересно. Мы вместе ездили выбирать коляски. Покупали разные вещи, а потом уже делили их между собой — кому что больше нравится. Готовили все к появлению малышей тоже вместе. Даже в одном роддоме лежали.

В первый день августа у Елены родился внук, а в последний — сын. На тот момент ей было 37. Сейчас мальчишкам по 6 лет.

— Главный вывод, который я сделала за эти почти 20 лет между появлением детей в семье, — к ребенку нужно прислушиваться. Это такой же человек, как и ты, только маленький — со своим видением и своими желаниями. В 18 я искренне считала, что я сама знаю, как ему лучше, а сейчас — что главное — не мешать. Можно мягко направлять, но точно не давить.

А тогда я настаивала на своем: пойдешь в эту секцию, с этим мальчиком не дружи, туда гулять не ходи. Сейчас я понимаю, что это неправильно. А казалось, что я так оберегаю, люблю и забочусь. Я не могу навязывать ему то, что мне бы хотелось. И то, каким будет мой внук или второй ребенок, зависит не полностью от меня.

С утверждением, что внуков любят даже больше, чем детей, Елена не согласна: любовь нельзя измерить, она просто другая.

— Мой принцип в отношении внука: я могу с ним поиграть, провести время, но в воспитание не вмешиваюсь. Это ответственность сына. Если у меня спросят совет, я готова его дать. Но заранее ничего комментировать не буду. Не хочу быть крайней даже в мелочах.

Сейчас семьи живут отдельно друг от друга. Встречаются либо за городом, либо в гостях у старшего поколения. Младшие относятся друг к другу как братья. Понятно, что иерархии «дядя — племянник» между ними нет. Но удивительно, что и у сыновей Елены между собой близкие отношения — тоже братские, без давления авторитета.

Саму Елену ожидаемо часто принимают за маму. Когда новые знакомые узнают историю семьи, удивляются. Некоторые даже посмеиваются или отпускают неоднозначные комментарии. Но на чужое мнение Елена уже научилась не реагировать.

— Когда я лежала на сохранении с первым ребенком, в основном там были женщины от 20 до 30. Только одной было 37 — и все смотрели на нее с мыслью «Ого, вот это да!». Поэтому во второй раз я немного переживала. Но средний возраст был уже 30—40 лет, и на 18-летнюю маму реагировали так: «Ого, какая молодая!»

Кстати, бабушкой Елену внук не называет. Она не просила — так сложились обстоятельства. Два с половиной месяца малыш прожил в семье с бабушкой — и начал называть ее мамой.

— Сейчас называет или мамой, или никак. Один раз моя свекровь ему сказала: «Иди найди бабушку Лену». А он пришел ко мне в полном недоумении: кто же это такая?

Елена признается, что ей трудно понять это «разрекламированное» среди других женщин желание стать бабушкой. Она испытать такое точно не успела — даже никогда об этом не задумывалась. Но наслаждаться своим семейным положением сейчас ей это никак не мешает.

«Я наконец поняла, почему внуков любят больше, чем детей. Их можно вернуть»

Ольга признается, что вышла замуж по большой любви. Вместе с мужем она уже 22 года. К раннему родительству пара отнеслась вполне осознанно, с малышкой справлялись сами. И воодушевились — позже в семье появилось еще четыре ребенка.

— Со старшей дочкой мы очень похожи внешне. У меня всегда было предчувствие, что она рано выйдет замуж и родит ребенка. Но вышло немного по-другому. Родила она в 20, а замуж так и не вышла: не сошлись характером с отцом ребенка. Но ее поддерживаем мы: родители, два брата и две сестры.

Ольга к переменам в семье относится спокойно. Бабушка в 38 — значит, бабушка. Искренне не считает нужным скрывать свой возраст или просить внуков называть ее по имени. Правда, внучке Ольги пока 5 месяцев, и обращается к домочадцам она совсем другими способами. А младшей дочке, кстати, 6 лет. Так что как взаимодействовать с младенцами, многодетная мама помнит прекрасно.

— Мы живем все вместе. Но наша дочка такая ответственная, что старается со всем справляться сама. Я хожу на работу два через два, в выходные, конечно, стараюсь помочь. Когда только приехали из роддома, не могла спокойно реагировать: от каждого крика подрывалась и бежала помогать. Сейчас больше по запросу.

Стараюсь сделать так, чтобы она ко всему приходила сама. Даю ей возможность получить этот опыт. Как и у меня было в свое время. Но я уже вижу, что она более мягкая. Я была строже.

Сама Ольга максимально далека от пирожков и вязания (пока даже не пыталась его освоить). Хотя есть сомнения, что такие интересы покажутся привлекательными и после 60. Женщина предпочитает максимально активный образ жизни.

— Признаюсь, на работе меня иногда подкалывают: «Давай, бабка, помоги нам». Но я к этому отношусь спокойно. Бабушка и бабушка — все по факту. Сначала это воспринималось как прикол. Мужа в шутку тоже дедом называла. Но в этом нет абсолютно ничего обидного.

Понянчив внучку, Ольга убедилась в мысли, что своих детей больше не хочет. Наоборот, наслаждается периодом, когда все они стали достаточно самостоятельными. А вот потискать малыша, полную ответственность за которого несет другой человек, — большое наслаждение.

— Я наконец поняла, почему говорят, что внуков любят больше, чем детей. Ответ простой: потому что их можно вернуть, — улыбается Ольга.

Молодая бабушка столкнулась в жизни еще с одним мемом. В один год в компании подруг произошли абсолютно разные события: у самой Ольги появилась внучка, другая подруга незадолго до этого стала мамой, а третья вышла замуж.

— Этим летом уже в статусе бабушки я гуляла на девичнике.

Ольга рассуждает, что если детей в семье пятеро, то внуков может быть очень много. И такая перспектива ее не пугает. Если фантазировать дальше, то у нее есть все шансы стать еще и молодой прабабушкой — до 60. Пока такие предположения кажутся очень туманными, но жизненными. Судя по характеру Ольги, она точно так же скажет: прабабушка и прабабушка — все по факту.

«Компенсирую внукам то, что недодала детям»

Из трех наших героинь Светлана больше других напоминает классическую бабушку — своей любовью побаловать и стремлением «прикрыть» перед родителями. Хотя этот статус она получила раньше других — в 35. С того момента прошло уже 13 лет, а сама Светлана стала многодетной бабушкой, если бы существовал такой термин.

После школы дочка Светланы уехала учиться в Минск на дирижера народного хора. Но для юной девушки любовь оказалась интереснее музыки. Вскоре стало понятно, что у пары будет ребенок.

— Меня дети никогда не боялись. Я общалась с ними как с подругами. И сейчас могу пойти с ними в клуб, они вообще меня не стесняются.

Тем не менее новость сильно впечатлила родителей, хоть они и быстро взяли себя в руки. Старшая дочка всегда казалась более уравновешенной и рассудительной по сравнению с шустрой младшей. Решили ближе познакомиться с будущим зятем — молодой человек всем очень понравился.

— Когда они приехали, я говорю: «Не слишком рано вы семью задумали создавать?» А он спрашивает: «А вам сколько лет?» Мне было 34. Вот и ответ. Наверное, поэтому у нас не было шока. Мы сами рано стали родителями — и вот уже 32 года вместе. Поэтому все успокоились и стали готовиться к большой свадьбе — на 100 гостей.

Светлана признается, что в тот период еще сама задумывалась о том, чтобы в третий раз стать мамой. Но с появлением внучки решила переключиться на другие заботы.

— Не зря говорят, что внук — это директор бабушки. Внуки вызывают в тебе совершенно иные чувства. Хочется исполнять их желания, баловать, радовать. Если внуков привозят ко мне, не могу сидеть с ними дома, всегда стараюсь куда-то их везти, вместе смотреть новое, узнавать интересное.

По инициативе бабушки Светы старшая внучка окончила школу моделей — именно она возила ее за 60 километров в Минск на занятия. А еще попала в реалити-шоу и на бал, каталась на лимузине и красовалась в пышных бальных платьях — так исполнялись все мечты маленькой принцессы. В том числе потому, что Светлане очень хотелось этого самой.

— Когда дочки были маленькими, у нас не было машины. Так что возить их куда-то было сложно. Поэтому в каком-то смысле я сейчас компенсирую то, что недодала им.

Что касается участия в воспитании, молодая бабушка определила свою роль — защитница. Все мелкие провинности, которые можно утаить от родителей, бабушка «прикрывает». Но только на время основной бури — потом во всем приходится сознаваться.

— Недавно внучка забыла дома тетрадку. А мама отказалась ее привозить: работа. Я тут же позвонила, говорю: «Что ж ты меня сразу не просишь? Ты же знаешь бабушку: одна нога здесь, другая там». Если я могу выручить, всегда помогу.

Светлана признается, что любовь к внукам даже сильнее, чем к детям. Но только потому, что ты готов уделять им все свое внимание. Уже не хочется оставить ребенка на нянек и сбежать на дискотеку. Наоборот, с ними хочется проводить как можно больше времени. Светлана так гордится своим статусом, что даже поучаствовала в конкурсе на звание лучшей бабушки в районе.

— С возрастом я поняла, что быть молодой мамой — настоящее испытание, которое требует много сил. А вот быть молодой бабушкой — очень приятное ощущение и даже гордость. Идешь за руку со взрослой внучкой, а все думают, что это твоя дочь. При этом забот и ответственности гораздо меньше.

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