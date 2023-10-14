Израиль нанес ответный удар по Ливану 14.10.2023, 9:50

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Атакованы позиции «Хезболлы» на юге страны.

В субботу, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке Хезболла на юге Ливана. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Сил обороны Израиля.

Удар по Ливану был нанесен в ответ на «проникновение неопознанных воздушных объектов на территорию Израиля и обстрел БпЛА ЦАХАЛа», — цитирует медиа заявление израильских военных, обнародованное рано утром 14 октября.

ЦАХАЛ добавляет, что они перехватили как воздушные объекты, так и обстрел.

Журналисты CNN, работающие на юге Ливана, слышали два громких взрыва рано утром в субботу.

В предыдущем заявлении израильские военные заявили, что «проникновение неустановленного объекта» произошло вблизи города Шфарам, что на севере Израиля.

Вечером 13 октября стало известно, что на юге Ливана группа журналистов попала под обстрел — погиб оператор Reuters.

11 октября Израиль нанес удар по территории Ливана после того, как по военному посту Армии обороны Израиля вблизи ливанской границы были выпущены противотанковые ракеты.