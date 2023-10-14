Принцип ВВВ 5 Телеграм-канал «СерпомПо»

14.10.2023, 9:57

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Россия держится на «трех китах».

«По поручению Вячеслава Володина профильный комитет подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», - трубит будущим Армагедоном имени «великого геополитика» новость на сайте Госдумы РФ.

Честно сказать, сначала хотели написать про это - очередной выход РФ из еще одного международного договора.

Но тут по фамилии Володин поисковик перекинул нас с вершин геополитики на «родину Володина» - «в глушь, в Саратов» и местные паблики.

И эти «маленькие новости» оказались еще более показательны для понимания той «большой истории», в которую вляпали страну мелкие личности, оказавшиеся на вершине власти - от Володи из «бандитского Петербурга» 90-х до его Володина - бывшего «майонезного короля».

Все новости (95%, не преувеличение) на саратовском госТВ обычно начинаются с сюжета, который сопровождается ровно теми же словами, что и пресс-релиз на сайте ГД - «По поручению Вячеслава Викторовича Володина…» С той лишь разницей, что далее следует до приторной пошлости холуйский по содержанию и провинциальный по форме сюжет о том, как столичный благодетель-урбанист и сын самой богатой пенсионерки приказал что-то отремонтировать, реконструировать, переименовать, проложить, продлить, расширить и углубить. Что «к нам приехал, к нам приехал, ВВВ наш дорогой». Провел «встречу с избирателями» по своему округу. Дал наказы очередному бесмысленному, серее прежнего губернатору. Встретился с «общественниками» и «жителями», посетил стройку, «пригрозил нерадивым жуликам чиновникам».

Это официоз. Далее в интернете уже новости поближе к земле - про «Саратовские вымираты»

Даже через фильтр цензуры они много лет свидетельствуют или прямо кричат, о том, что «сделанное» и сказанное - это циничное «пускание пыли в глаза», за которой обычное вранье, воровство, коррупция, преследования, перекладывание ответственности. некомпетентность, самопиар власти. Такая же модель, как и по всей РФ. Но и тут ВВВ и его ставленники в передовиках:

Власти Саратовской области установили для жителей самый маленький прожиточный минимум в РФ:12 813 рублей - с 2024 г.

Саратовская область заняла 1 место в РФ по сокращению населения в 1-м квартале 2023 г. Люди бегут из региона, где нет работы и перспектив.

Росстат: область лидирует в ПФО по темпам падения рождаемости.

В Саратове весной 2024-го планируется запретить вывески на иностранных языках.

Мишустин в полтора раза (до 100) сократил области квоту на проживание иностранцев.

За 9 месяцев в области возбудили уголовные дела по 49 преступлениям в сфере ЖКХ. Сумма ущерба более 437 млн руб.

Зловонная коммунальная «река» в центре Саратова становится «озером», из которого машины окатывают пешеходов. Службы ЖКХ на месте замечены не были.

В Саратове из-за просчетов переносят сроки запуска линии скоростного трамвая. И по ней пустят старые вагоны.

Саратовцы просят не сносить их дома при реализации «володинской идеи» о продлении набережной Волги (привет сочинцам - жертвам олимпийских строек).

Володин поручил проверить информацию "о захвате участков на набережной". Чтобы не платить за выкуп земель власти заявляют, что промзоны, которые ранее находились в госсобственности, могли незаконно оказаться в руках «предприимчивых» бизнесменов (привет москвичам - жертвам «ночи длинных ковшей»).

Зато ставят скамеечки и деревца в центре г. Саратова, который Володин сделал вторым по площади в РФ после Москвы (по-собянински присоединив соседние поселки, несмотря на протесты их жителей). Или выдвигают дорогостоящие, «откато/распило-емкие» прожекты, вроде полной перестройки городского ж/д вокзала.

Люди же продолжают беднеть и жить, в домах, которые валятся им на головы. А теперь платят (и потом заплатят еще больше) за разрушения в Украине, устроенные СВО путиных-володиных, и читают некрологи о земляках.

Руководители РФ не способны ни на какое созидание (о чем Володину в лицо сказала пенсионерка из Саратова в 2021). Сейчас их повестка уже не два, как некогда сформулировал Серебряков, а три «В»: Война, вранье и воровство.

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