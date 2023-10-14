«Немецкая волна»: Пропаганда Лукашенко занимается откровенным антисемитизмом 14.10.2023, 10:23

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Эксперты считают, что заявления тщательно согласовываются с диктатором.

Нападение палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль утром 7 октября не вызвало бурную реакцию официального Минска. МИД страны ограничился сдержанным заявлением о «неприемлемости агрессии» и «недопустимости жертв среди мирного населения», в то время как заявление Александра Лукашенко не прозвучало вообще.

Однако белорусская пропаганда молчать не стала: в белорусских госСМИ и телеграм-каналах отдельных пропагандистов встречаются высказывания против Израиля и в поддержку ХАМАС, которое Евросоюз, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию.

Так, на сайте государственной газеты «Минская правда» появилась колонка, где говорилось, что «победа Палестины - это победа Москвы и Минска», хотя позже материал был удален. Подобные заявления пропаганды выглядят странно, учитывая неплохие отношения Беларуси с Израилем, чей посол остается в Минске даже после событий 2020 года.

С чем связана такая реакция и насколько отношение к конфликту в Израиле зависит от позиции России, разбиралась «Немецкая волна».

Белорусская пропаганда повторяет российскую

Официальное заявление МИДа относительно нападения ХАМАС на Израиль политолог и эксперт в международных отношениях Роза Турарбекова называет дежурным и обезличенным, ведь в нем даже не указывается, каким именно странам нужно прекратить огонь. Что касается реакции пропаганды, то она, по словам эксперта, просто повторяет нарративы российской.

«Они определено заняли сторону ХАМАС, хотя и не пишут об этом прямо, пишут в целом о Палестине. Этот такой пропагандистский прием обобщения. Нужно помнить, что ХАМАС не единственный представитель палестинского движения сопротивления. Но пропаганда не разбирается в ситуации, а просто повторяет московский нарратив о том, что во всем виноваты США - это такая крайне лицемерная схема», - говорит Турарбекова.

Эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников считает, что белорусская пропаганда попыталась сыграть на опережение, считая, что это будет та линия, которую «займет партия». Но в итоге, по словам эксперта, они промахнулись - это был «фальстарт» и непрофессионализм, непонимание ситуации и контекста. «Атака на Израиль, который для них западное государства, есть атака на западные ценности и на Запад, который для Лукашенко и Москвы главный враг. Плюс антисемитизм тоже играет роль, у многих из пропагандистов, как мне кажется, остается флер советского антисемитизма».

Зависит ли позиция Минска от позиции Москвы?

Роза Турарбекова считает, выступления белорусской пропаганды тщательно согласованы с властями, и такой позиция всегда была. «Для Лукашенко антизападная риторика всегда была более важна, чем для Кремля. Сейчас, когда Израиль выступает стратегическим союзником США, все, что плохо для США, - хорошо для Минска и Москвы. Для Лукашенко это не результат зависимости от России, а откровенный взгляд на ситуацию».

С такой позицией не согласен эксперт Финского института международных отношений Григорий Нижников, который отмечает, что у Беларуси теперь нет никакой независимой внешней политики. «Главное влияние на позицию Минска оказывает молчание Москвы. Заявление Путина о том, что «наша позиция хорошо известна», звучало довольно обтекаемо. И раз Москва не смогла занять ни одну из сторон, Минск делает то же самое», - считает эксперт.

Кроме того, Нижников отмечает, что для Минска очень важны связи с арабскими государствами, учитывая сегодняшнюю изоляцию Лукашенко. По словам эксперта, Беларусь хотела бы развивать отношения с Израилем, но не всегда может это делать. То же самое касается арабских стран, где развитие отношений идет только с российскими союзниками - Ираном и Сирией. «Минск просто не может позволить себе делать что-то выходящее за рамки того, что Москва считает допустимым», - говорит эксперт.

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