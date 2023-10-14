Белорусский инвестор грубо ответил основателю стартапа из-за грамматической ошибки 4 14.10.2023, 10:37

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Зато теперь проект может получить шанс на финансирование.

Интересная история произошла с Игорем Маханьком, создателем фонда для стартапов-мигрантов GeekVenture. Ранее Маханек работал в Google и Facebook, а также играл в «Что? Где? Когда?».

К нему обратился человек, которого зовут Гэри. Он вежливо описал свой проект и объяснил, почему он важен. Но в его посте была пара грамматических ошибок — к примеру, он написал there вместо their. В ответ Маханек написал, что они «не финансируют неграмотных основателей стартапов».

Гэри выложил переписку в свой твиттер-аккаунт, и она завирусилась, набрав почти два миллиона просмотров и около 600 репостов. «Этот венчурный инвестор «упорно» помогает стартаперам-мигрантам. Иронично… Можно отказать и без скотства», — написал он.

После этого Маханек сначала опубликовал в своем твиттер-аккаунте опрос. Смысл его сводился к тому, стоит ли всерьез рассматривать предложения инвесторов, допускающих грамматические ошибки. Около 80% пользователей ответили, что грамматика не так важна.

После того, как пост Гэри стал вирусным, на Маханька свалилось довольно много ненависти, а он написал извинительный пост. «С моей стороны это было грубо и слишком. Время от времени плохое утро заканчивается вот так. Простите! На плохое поведение следует обращать внимание, как раз так и произошло», — написал Игорь.

Но волну ненависти было не остановить — пользователи припомнили инвестору опрос, который он выложил за пару часов до того. «Сначала вы удвоили ставки, а после поняли: «Черт, общественность не на моей стороне, давайте я быстро переобуюсь», — пишет один из пользователей. Много других комментариев выдержаны в таком же духе, доходит и до откровенных оскорблений.

Некоторые говорят, что ответ Игоря был исключительно грубым. А один из пользователей поделился, что за все годы обращений в фонды с ним не происходило ничего подобного, и призывает его к ответственности.

Правда, часть пользователей поддержала Игоря — это в том числе и те, кто с ним работал как с инвестором. Люди говорят, что каждый может ошибиться и быть грубым. Один из пользователей пишет: «Мы принимаем ваши извинения, прямо сейчас немного больно. Дайте немного времени, и спасибо за то, что извинились».

Игорь рассказал «Нашей Ниве», что в итоге рассмотрит возможность профинансировать стартап Гэри:

«Я извиняюсь перед Гэри и другими, кого мой резкий ответ зацепил; я был неправ. Я предложил Гэри поговорить о его стартапе. Наша миссия — поддерживать иммигрантов, которые строят инновационные компании, и мы продолжаем инвестировать в отличных фаундеров».

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