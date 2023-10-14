ЦАХАЛ сообщил, что нашел во время первого рейда в сектор Газа 14.10.2023, 10:42

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Пехота и танки Израиля ликвидировали инфраструктуру и отряды ХАМАСа.

Во время первого наземного рейда на территорию Сектора Газа Силы обороны Израиля нашли тела пленных израильтян. Об этом сообщило в ночь на субботу, 14 октября, местное издание Haaretz.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, которое цитирует медиа, военные нашли тела израильтян, находившихся в плену у ХАМАС, и «уничтожили террористическую инфраструктуру и отряды».

Как говорится в сообщении, «тысячи» палестинцев покинули северную часть анклава и уехали на юг после того, как Израиль дал жителям севера 24 часа на эвакуацию, чтобы провести этот рейд — первую наземную операцию ЦАХАЛ в Газе с момента нападения ХАМАС.

Всего в северной части Сектора Газа проживают примерно миллион человек.

По состоянию на ночь на 14 октября, как сообщает Haaretz, известно о 1200 убитых израильтян и о 3192 раненых во время атаки палестинских террористов. Более 130 человек, в том числе иностранцев, находятся в плену ХАМАС в осажденном анклаве.

Вечером 13 октября Армия обороны Израиля сообщила, что пехота и танки вошли на территорию Сектора Газа в рамках «локальных рейдов», чтобы очистить территорию от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

За день до того Израиль дал миллиону жителей Сектора Газа 24 часа на эвакуацию.

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