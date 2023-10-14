Армия Израиля: У жителей Газы есть время до 16.00, чтобы эвакуироваться 14.10.2023, 10:56

После первого рейда может начаться массированное вторжение сухопутных войск.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) снова призвала жителей сектора Газа эвакуироваться на юг сектора в субботу, 14 октября, между 10:00 и 16:00 по местному времени.

Руководитель пресс-службы ЦАХАЛа подполковник Авихай Адраи на арабском языке проинформировал жителей Газы, что силы Армии обороны Израиля позволят им покинуть северную часть сектора в субботу, с 10:00 до 16:00, через два главных шоссе: аль-Бахар и Салах ад-Дин.

«Не сомневайтесь, что лидеры ХАМАСа побеспокоились о себе и прячутся от ударов в безопасном месте», – написал Адраи.

Авихай Адраи также опубликовал карту с двумя маршрутами эвакуации: шоссе Далдул и Аль-Сана.

Мирным жителям рекомендуется двигаться от Бейт-Хануна на севере анклава в сторону Хан-Юниса. По словам Адраи, в промежуток с 10:00 до 16:00 передвижение по предложенным маршрутам будет безопасным.

В основном призыв касается жителей двух городов – Бейт-Хануна и Хан-Юниса, которые могут стать первыми целями израильской наземной операции.

Боевики ХАМАС призвали игнорировать требование израильских военных.

Вечером 13 октября Армия обороны Израиля сообщила, что пехота и танки вошли на территорию Сектора Газа в рамках «локальных рейдов», чтобы очистить территорию от потенциальных террористов и найти пропавших без вести израильтян.

За день до того Израиль дал миллиону жителей Сектора Газа 24 часа на эвакуацию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».