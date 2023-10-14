Путин промахнулся с расчетом Марк Новиков

14.10.2023, 11:01

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Придворные «дипломаты» подвели Кремль.

Пока ЦАХАЛ готовится к (наземной фазе операции), давайте поговорим о том, почему эта война случилась именно сейчас. Не о том, почему она случилась в принципе, об этом мы еще поговорим не раз, а о том, кто является ее главным бенефициарами и, возможно, заказчиками.

Иран и Россия.

Иран последние два десятилетия является одним из главных спонсоров этой террористической организации за исключением нескольких лет, когда ХАМАС поддержал оппозицию в Сирии. Иран не просто поставляет оружие в Газу, но и помогает все эти годы выстроить производственные мощности террористов, их собственную ракетную программу, идеологию, содержит их бюрократию, планирует и согласовывает операции и патронирует внешние сношения. Израильские спецслужбы говорят о 100 млн долларов ежемесячно. Как известно, кто платит, тот и заказывает музыку, но почему сейчас? А потому что Израиль буквально несколько недель назад подошел как никогда близко к заключению мирного соглашения с главным антагонистом Ирана в регионе — Саудовской Аравией. Заключение этого соглашения означало было начало строительства открытой коалиции против Ирана в регионе. Как вы понимаете, ни о каких соглашениях сейчас речи не идет. Саудовская Аравия предсказуемо солидаризовалась с террористами.

Ну и Россия. Тут все проще некуда. Включите телевизор в любой стране мира и попробуйте сегодня найти там новости о войне в Украине. Путину как никому на свете было нужно перенести фокус внимания со своих военных преступлений на что угодно. ХАМАС в этом смысле перевыполнил план. Готовые методички, по которым российские СМИ хором начали клеймить «израильскую военщину», еще одно тому подтверждение. Такого накала антисемитизма под соусом антиколониализма в российских СМИ мы не видели со временем знаменитых советских юдофобских плакатов времен войны Судного дня.

«Глобальный юг», кроме отдельных стран, с удовольствием подхватил эту песню. Кроме расчета на смену общественного фокуса (принципиально важного в предвыборный период в США), есть надежда на уменьшение поставок западного вооружения Украине.

Но тут, к счастью, для цивилизации, Путин, кажется, промахнулся. Еще неделя-другая гнусной лжи в исполнении Путина и его придворных «дипломатов» в отношении еврейского государства, и Израиль начнет поставки оружия Украине сам (после войны, конечно).

Марк Новиков, t.me

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