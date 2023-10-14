Как быть, если работающий за границей белорус купил дорогую машину 14.10.2023, 11:07

Учтут ли в налоговой зарплату из другой страны?

Недавно в редакцию Av.by обратился читатель с вопросом о том, какой доход для налоговой считается приемлемым, чтобы в случае покупки дорогостоящей машины в ведомстве не посчитали, что доходы не соответствуют расходам.

Как пояснили в МНС, фиксированной суммы не существует. Налоговые органы проверяют соответствие в форме камеральной проверки на основании имеющихся документов и информации о полученных гражданином доходах, понесённых расходах.

В связи с этим возник следующий вопрос:

— А как рассчитывают и проверяют доход граждан, официально работающих за пределами РБ и получающих зарплату не «в конверте»? Это ведь тоже законно и вполне правомерно. Достаточно много семей, в которых мужья работают дальнобойщиками и заняты в других сферах в Польше и Литве, а жёны с детьми остаются тут.

Как пояснили в налоговой, учитываются все официально подтверждённые доходы. Иными словами, при проверке достаточно будет предоставить официальный документ из организации, где работает человек, и указанные там суммы учтут при сопоставлении доходов и расходов.

Отдельно отметим, что налоговая при проверке предоставленных документов и сумм доходов, указанных в пояснениях, может не учесть последние при определённых условиях. А именно: если есть факты или обстоятельства, которые говорят о том, что физлицо не могло получить данный вид дохода или заявленную сумму. Если указанные в пояснениях сведения не вызовут сомнений и тем более имеют официальное подтверждение, МНС учтёт доходы при сопоставлении с расходами.

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