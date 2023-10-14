Скабеева о таком не расскажет: как на самом деле выглядит «русский мир» в Мариуполе 2 14.10.2023, 11:15

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Блогер записал шокирующее видео.

Город Мариуполь после прихода туда российской армии превратился в развалины, на которых местные жители с трудом выживают. Тысячи граждан поставлены на грань выживания.

В Сеть попало видео о том, что на самом деле сейчас творится в оккупированном городе.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Блогер отправился в район Мариуполя, находящийся рядом с «Азовсталью». Большую часть жилых домов в микрорайоне россияне снесли после оккупации. Однако некоторые дома, сильно поврежденные при обстрелах, пока стоят. Там до сих пор живут люди.

«Раньше тут был большой квартал жилых многоэтажек, 25-30 домов, детские сады, школы. Их все снесли. Смотрите, надписи: «Верните нам наши дома». Представляете, сколько здесь людей лишились жилья? Тут есть еще квартал неснесенных домов… Все в хлам раздолбанные, разбитые. Представляете, в таких домах даже сейчас (середина осени 2023 года) живут люди», - рассказал блогер.

Он пообщался с местным жителем, который проживает в подвале разрушенного дома. При российском вторжении он потерял не только квартиры, но и семью. А теперь вынужден собирать металлолом в сгоревших домах, чтобы выжить.

«У меня две квартиру взорвало. Похоронил дочку 14 лет и жену… У меня документы сгорели, ничего не дают (россияне - ред.). Сейчас зима идет, а у меня ни куртки нет, ни обуви. Вон в тапочках (хожу - ред). Как я буду выживать, я не знаю. Сдохну, наверное, здесь. Господи, я не знаю, что мне делать», - заявил житель Мариуполя.

Он также отметил, что в город сейчас РФ завозит огромное количество мигрантов, которых селит в отремонтированные дома.

Видео прокомментировал украинский журналист и блогер Денис Казанский в Telegram.

«Настоящая жизнь в Мариуполе, которую не покажут на российском ТВ. В полуразрушенных, заброшенных домах ютятся несчастные, одинокие люди, потерявшие друзей и родных. На развалинах стоят фотографии погибших мариупольцев, не переживших «освобождения». Чтобы выжить, местные жители собирают и сдают на металл искореженные обломки бытовой техники, которые находят в развалинах. Российские патриоты называют это «помощью людям Донбасса», гордятся тем, что все это устроили», - отметил журналист.

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