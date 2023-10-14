«Сжечь Москву!»: на росТВ устроили истерику из-за «украинского царства»15
- 14.10.2023, 11:31
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Пропагандисты озвучили «планы» по оккупации РФ.
Русские пропагандисты устроили очередную истерику из-за Украины. По словам сумасшедших кремлевских рупоров, украинцы хотят убивать россиян и сжечь Москву, передает УНИАН.
Об этом шла речь во время одной из программ на федеральном канале. Фрагмент видео появился в сети.
«Они хотят нас убивать. Они хотят сжечь Москву, о чем они пишут каждый день. Они хотят нас убивать, насиловать наших женщин. Они хотят здесь устроить свое (украинское - ред.) царство «Украина понад усе», - заявил один из «экспертов» в студии.
Ведущий его активно поддерживал, повторяя, что «россиян хотят убивать».