«Сжечь Москву!»: на росТВ устроили истерику из-за «украинского царства» 15 14.10.2023, 11:31

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Пропагандисты озвучили «планы» по оккупации РФ.

Русские пропагандисты устроили очередную истерику из-за Украины. По словам сумасшедших кремлевских рупоров, украинцы хотят убивать россиян и сжечь Москву, передает УНИАН.

Об этом шла речь во время одной из программ на федеральном канале. Фрагмент видео появился в сети.

«Они хотят нас убивать. Они хотят сжечь Москву, о чем они пишут каждый день. Они хотят нас убивать, насиловать наших женщин. Они хотят здесь устроить свое (украинское - ред.) царство «Украина понад усе», - заявил один из «экспертов» в студии.

Ведущий его активно поддерживал, повторяя, что «россиян хотят убивать».

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