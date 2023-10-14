Самолет «Белавиа» прилетел в Минск из Санкт-Петербурга с трехчасовой задержкой 14.10.2023, 11:37

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В чем причина?

Самолет «Белавиа» был вынужден вернуться на стоянку с предварительного старта из аэропорта «Пулково» (Санкт-Петербург) по технической причине. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Самолет должен был вылететь из Санкт-Петербурга в 15.15 по минскому времени и приземлиться в 16.45 в Минске. Однако в 16.08 борт вернулся на стоянку с предварительного старта по технической причине.

По данным сервиса Flightradar, примерно через час и 40 минут самолет все же вылетел в Минск.

Борт приземлился в аэропорту назначения в 19.42. После этого самолет совершил еще два рейса по маршруту Минск-Тбилиси и обратно.

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