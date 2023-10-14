Российский корабль «Павел Державин» подбили второй раз вместе с буксиром «Николай Муру» 4 14.10.2023, 11:46

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ВМС Украины раскрыли детали «пятницы тринадцатого» для Черноморского флота РФ.

Российский корабль «Павел Державин» был дважды атакован у побережья Крыма. Также был поражен вражеский буксир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По его данным, ВМС сумели поразить 13 октября в оккупированном Севастополе спасательное буксирное судно РФ «Профессор Николай Муру».

По данным представителя ВМС, россияне отправили буксир на помощь поврежденному патрульному кораблю Черноморского флота РФ «Павел Державин».

«Вчера была «пятница тринадцатое» для Черноморского флота РФ... Дважды был поражен патрульный корабль «Павел Державин». Лишь со второго раза он понял, что ему пора уже бежать из нашего Севастополя. Там же подтверждаем поражение буксира «Бур». Его отбуксовывают, у него есть соответствующие повреждения», - сказал спикер.

Плетенчук уточнил, что пока не может раскрыть детали операции и чем были атакованы российские корабли. Также он не предоставил подробной информации о повреждениях. Однако спикер подчеркнул, что корабли РФ были поражены.

Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что вчера на внешнем рейде Севастополя пострадали от атаки российский патрульный корабль проекта 22160 и буксир. Суда были отведены в сторону Любимовки.

СБУ и ВМС атаковали российские корабли

Вчера источники РБК-Украина в Службу безопасности сообщили, что СБУ вместе с ВМС Украины атаковали вражеский носитель крылатых ракет «Буян» и корабль «Павел Державин» в Крыму. Для этого было использовано экспериментальное вооружение.