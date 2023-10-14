В неприметном VIP-доме на проспекте Независимости продают интересные квартиры 14.10.2023, 11:57

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О здании с пентхаусами известно немногим.

Удивительно, но этот многоэтажный дом на главном проспекте Минска не имеет какого-то звучного названия. Никаких тебе «Триумф Паласов» или «Гранд Парков». Просто ноунейм на 2 подъезда и 46 квартир. Тем не менее, за бежевым фасадом прячется VIP-многоэтажка с пентхаусами и двухэтажаными квартирами. Журналисты realt.by посмотрели, что за квартиры там продаются.

Этот дом занял свое местечко на проспекте Независимости в 2009 году. Здание из 11 этажей состоит из офисной и жилой части.

Место, на котором разместилась многоэтажка — самое что ни на есть центральное. Дом встал напротив парка Челюскинцев и Детской железной дороги. Рядом — метро, в пешей доступности − множество кафешек, кинотеатров и магазинов.

Так как дом позиционируется, как VIP-жилье, въезд во двор ограничен шлагбаумом и охраной, а в подъездах работают консьержи и действует пропускная система.

Высота потолков в квартирах − 3 метра, в пентхаусах (всего в доме их два штуки) − 3,3 метра. Также в многоэтажке есть 12 двухуровневых квартир.

Что касается стоимости, то на старте продаж квадрат здесь стоил 2300−2500 долларов. Так как квартиры продавались не быстро, позже стоимость менялась в сторону уменьшения.

Сейчас в доме продаются 3 квартиры.

Есть один вариант без отделки. Это − пятикомнатная квартира общей площадью 168 квадратных метров. Жилье находится на 4-м этаже. В квартире − огромная гостиная (60 квадратов) с высокими потолками более 3-х метров и три изолированные комнаты. Жилье предлагается со строительной отделкой: тут оштукатурены стены, разведена электрика и сантехника. В квартире — сразу две лоджии и балкон с прекрасным видом на зеленую зону. Стоимость — 242,9 тысячи долларов (1443 доллара за метр).

Следующее предложение — двухкомнатная квартира, которая находится на 6-м этаже и имеет площадь в 52 квадратных метра. В квартире сделан качественный современный ремонт. Она состоит из кухни и двух просторных комнат. Жилье полностью готово к заселению, а вся мебель и техника останутся новым жильцам. В квартире смонтирована приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией. Это позволяет создавать комфортные условия в любой сезон и при этом нет необходимости открывать окна для проветривания, что избавляет от шума и пыли с улицы. Стоимость — 150 тысяч долларов (2846 долларов за метр).

Также в продаже есть трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом. Это жилье находится на 10-м этаже. Площадь квартиры — 109 квадратных метров. Как сказано в объявлении, данный интерьер отличают удобство, комфорт, функциональность, простота, красота и особая эстетичность. Квартира имеет спокойную цветовую гамму. Полы здесь деревянные, привносящие в квартиру ощущение уютного деревянного домика в лесу. Отличительные черты мебели − практичность, минимализм и натуральные материалы. Стоимость — 265 тысяч долларов (2418 долларов за метр).

Есть в доме и квартиры в аренду — к примеру, стильная студия с ремонтом сдается за 690 долларов в месяц.

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