WSJ: Перед атакой на Израиль ХАМАС получил миллионы долларов из офиса в «Москва-Сити» 14.10.2023, 12:06

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Офис находится в башне «Федерация», считающейся самым дорогим небоскребом в РФ.

Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу, зарегистрированную в Москве. Эти деньги были использованы для финансирования террористической атаки на Израиль 7 октября.

Так, группировка «Палестинский исламский джихад» накануне нападения террористов на Израиль, получили через цифровые кошельки более 93 млн долларов, аналогичную схему финансирования использовал также ХАМАС. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic заявило, что атака террористов на Израиль частично финансировалась через популярную криптобиржу Garantex, зарегистрированную в Москве.

По данным аналитиков, накануне вторжения в Израиль на цифровые кошельки, контролируемые группировкой «Палестинский исламский джихад», были перечислены транзакции на сумму свыше 93 млн долларов.

Аналогичную схему финансирования, утверждают исследователи, использовал и ХАМАС.

Несмотря на введенные против криптобиржи Garantex Минфином США санкции, платформа процветает. К примеру, за июнь этого года через Garantex были проведены транзакции на сумму 865 млн долларов. Это в три раза больше, чем сразу после введения санкций, в апреле 2022 года.

В Минфине США подчеркивают, что ищут способы прекратить использование Garantex для трансграничных переводов. В то же время представители криптобиржи, к которым журналисты WSJ обратились за комментариями, обвинения в свой адрес отбрасывают и заявляют о «нетерпимости к отмыванию денег».

Основанная в 2019 году криптобиржа была изначально зарегистрирована в Эстонии. Когда же Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Garantex перенесла свою IT-инфраструктуру в Россию и стала основным каналом для вывода денежных средств из государства-агрессора.

Разместилась криптобиржа в пафосном московском деловом центре «Москва-сити»: офис Garantex находится в башне «Федерация», считающейся «самым дорогим небоскребом в России».

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