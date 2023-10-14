«Я уведомила всех, что отныне что с пятницы по воскресенье недоступна» 14.10.2023, 12:17

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Как белоруска добилась возможности работать четыре дня в неделю.

Сайт devby.io ранее разговаривал с сотрудниками компаний, которые перешли на четырехдневку. А сейчас попробовал найти тех, кто сам для себя организовал похожий график. Отозвалась только Анна (имя изменено).

Она хотела уволиться, но потом решила предложить работодателю другой вариант работы по графику 4/3. Узнали, как ей этот опыт и на что девушка тратила пятницу.

Анна — разработчица в аутсорс-компании с белорусскими корнями. Год назад она почувствовала, что выгорела. Девушка хотела уйти, а потом решила предложить работодателю компромисс — она остается, но на четырехдневке.

— Учитывая, что мой главный клиент — из Израиля и не работает по пятницам, мне пошли навстречу.

Наша система предусматривала оплату за отработанное время по часам, поэтому по факту моя зарплата уменьшилась, но мне не запрещали работать больше в другие дни. То есть я могла те же 40 часов отработать и за 4 дня, главное — в целом тратить на работу не менее 32 часов в неделю.

Анна говорит, что стала работать по 32 часа. Привыкла к новому графику не сразу — понадобилось 4-6 месяцев: «сначала сложно было по пятницам не заходить в почту и не просматривать рабочие чаты». А вот команда переключилась на новый формат работы довольно быстро.

— Я уведомила всех, что отныне что с пятницы по воскресенье недоступна. И так как в пятницу клиент тоже не работает, то в этот день все могли обойтись и без меня. Однако, так как я была лидом, то, безусловно, по срочным вопросам была на связи всегда. Но команда не злоупотребляла этим.

Анна считает, что на четырехдневке стала работать даже эффективнее. Ее пример оказался заразительным — еще два человека в компании также договорились о схожем формате работы. Но они работали на других проектах, поэтому подробности Анне неизвестны.

— Что точно знаю: они были очень довольны, — добавляет айтишница.

Итог работы на пятидневке такой: новый график на целый год отложил уход Анны из компании, но «выгорание, увы, победить не смог».

— Я получила возможность хоть на день отвлекаться от интенсивной работы. Пятница как будто стала только моим днем, который я могла провести в тишине и потратить на разные приятные штуки — маникюр/педикюр, чтение книг, садоводство, прогулки и так далее.

В целом, мысль о том, что все работают, а ты — нет, у тебя самого в голове как будто бы ассоциируется с прогулом в школе. Но это же помогает тебе учиться ценить твое время вдвойне.

Анна уволилась и планирует какое-то время отдохнуть — максимум до нового года. Но интересные предложения рассматривает, добавляет разработчица. Четырехдневка — не самый главный критерий для нее в поиске работы, но «привлекательный».

— А вообще пока меня мало что из предложений привлекает. Есть желание изучать новые технологии, а может и реализовывать свои собственные проекты.

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