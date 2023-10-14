«Мы идем большой силой»: Армия Израиля дала последнее предупреждение 14.10.2023, 12:49

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ЦАХАЛ готов начать наземную операцию в Газе.

Израиль в ближайшее время начнет наземную операцию в Газе и дает гражданскому населению последний шанс покинуть северную часть сектора. Об этом заявил на брифинге главный спикер армии контр-адмирал Даниэль Хагари, пишет Times of Israel.

«Мы развернуты и полностью готовы к следующим этапам войны. Мы готовим силы, рассматриваем планы, готовимся на всех направлениях, на юге, на севере и в центре. Мы сосредоточены на Газе, но мы широко развернуты [по всей стране], что позволяет нам действовать одновременно по всем направлениям», — заявил спикер.

По словам Хагари, сотни тысяч гражданских палестинцев уже эвакуировались с севера Газы на юг, прислушавшись к предупреждениям ЦАХАЛа. Однако там еще остается немало людей.

«Любой, кто решает не эвакуироваться, подвергает себя и свою семью опасности. Мы будем атаковать большой силой в тех районах, которые были эвакуированы», – подчеркнул представитель армии Израиля.

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