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Над границей под Брестом два белоруса запустили беспилотник самолетного типа

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  • 14.10.2023, 13:07
  • 2,584
Над границей под Брестом два белоруса запустили беспилотник самолетного типа
Иллюстрационное фото

Пограничники всполошились.

В Брестском районе пограничники задержали двух операторов беспилотника, который летал «в пределах пограничной полосы». Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранкомитета.

Ночью 11 октября заметили в небе «беспилотный летательный аппарат самолетного типа». По утверждению ГПК, аппарат парил «в пределах пограничной полосы».

Операторов дрона — двух жителей Бреста — нашли возле одной из приграничных деревень Брестского района. На месте задержания находились два автомобиля, оборудованные устройством запуска БПЛА. При их осмотре выявлены сам беспилотник, два GPS-трекера, ноутбук и пульт дистанционного управления, аккумуляторные батареи.

На мужчин составили протокол за использование беспилотного летательного аппарата в пограничной полосе.

«В настоящее время проводится экспертиза БПЛА, которая позволит установить возможные иные факты противоправной деятельности на государственной границе. Обоим грозит штраф в размере до 50 базовых величин (1850 рублей)», — отметили в ГПК.

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