Лукашисты заставили задержанного поэта написать и прочитать на камеру стих о ГУБОПиК 4 14.10.2023, 13:28

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Ранее он опубликовал стихотворение о диктаторе.

Силовики задержали поэта Сергея Суконного. Его «покаянное» видео разместил 13 октября приближенный к ГУБОПиК ресурс.

На камеру мужчину заставили признаться в том, что он вел переписку в признанных «экстремистскими» чат-ботах, а 11 июля этого года опубликовал в телеграм-канале «свой стишок» про Александра Лукашенко.

Пропагандисты также сообщили, что задержанный якобы администрировал телеграм-канал и 16 групп в Facebook. Среди них: «Арт-календарь», «Государство и человек», «Да это просто смех», «Живите в радости», «Живите здорово и долго» и другие.

Приближенный к ГУБОПиК ресурс заявил, что Сергей Суконный якобы публиковал «фейки», призывал к забастовкам, а его общественно-политические стихотворения «сопровождались разжиганием ненависти и преступными изображениями».

Силовики также заставили поэта написать стих о своем задержании и зачитать текст на камеру.

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