Путин очень серьезно вляпался 3 Александр Невзоров

14.10.2023, 13:45

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Глава Кремля опять не понял, с кем связался.

Почему лишь вчера, единогласным приговором ПАСЕ, Путин был признан «диктатором», т.е. существом «вне закона»?

Ведь все было ясно давно, но ООНы и ПАСЕ помалкивали.

Что же вдруг изменилось?

А это - «первая ласточка» ожидающих Путина несчастий. Это лишь «привет», который передала старому чекисту «земля обетованная».

Путин очень серьезно вляпался.

Теперь он забрызган кровью Израиля и она прожжет в нем смертельные дыры.

Он опять не понял, с кем связался. Расправившись с ХАМАС, Израиль вплотную займется всеми виновниками и организаторами кошмара.

Главный фигурант очевиден: на «иудейской войне» везде отпечатки путинских пальцев.

У Путина есть один главный секрет: он непроходимо глуп и не способен просчитывать последствия своих шалостей.

Это бесспорно. Что есть, то есть.

Да, возможно, никакого прямого умысла против Израиля у кремлевского диктатора не было. Ему просто понадобилась война, «отвлекающая» мир от его проделок в Украине. И он, с легкостью истинного идиота решил раздуть древнюю рознь на Синае.

Основная мощь Израиля не в Моссаде и не в Цахале, а в той еврейской корневой системе, которая пронизывает весь мир и способна влиять на всё.

Сравнительно с ней и ее возможностями, Путин -г ном.

И смерть его будет гномьей. Зря он размечтался о петле Саддама и холодильнике Кадафи. В лучшем случае гнома ждет кадушка с рассолом.

Александр Невзоров, t.me

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