Валютный рынок Беларуси снова штормит 14.10.2023, 13:52

Какие курсы доллара и евро установили обменники на выходные?

На валютном рынке на этой неделе по-прежнему было неспокойно. Доллар и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи то дорожали, то дешевели.

«Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные. Так, доллар можно купить дешевле 3,3 рубля, а евро — ниже 3,5 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,36 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,298 рубля («Альфа Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Паритетбанк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,293 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,56 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БНБ-Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» (3,484 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,472 рубля.

Напомним, в Беларуси сохраняются сложности с наличными евро в обращении. Многие банки сейчас продают только те банкноты, которые сдают другие клиенты.

Курс покупки российского рубля выше всего в «РРБ-Банк», «Статусбанк», «Технобанк» — 3,36 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,377 рубля («Статусбанк»).

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