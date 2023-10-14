Французы запустили в производство суперкар с необычной мощностью и дизайном 14.10.2023, 14:11

Автомобиль способен развивать скорость до 360 км/ч.

Возрожденный французский автопроизводитель Delage начал производство гибридного суперкара D12. Новинка получила необычный дизайн и мощную силовую установку. Об этом сообщили на сайте Autocar.

Delage D12 объединяет в себе черты дизайна болидов «Формулы-1» и дорожных суперкаров. Модель основана на монококе из углеродного волокна, что позволило сильно снизить вес авто.

Спереди расположены компактные фары и необычные крылья. На кузове есть множество элементов активной аэродинамики для увеличения прижимной силы.

Сзади установлено массивное антикрыло и два выхлопных патрубка. Есть и большой карбоновый диффузор.

Delage D12 отличается необычным расположением сидений. Пассажир сидит за спиной водителя.

Delage D12 оснащен гибридной установкой с 7,6-литровым двигателем V12 и электромотором суммарной мощностью 1085 л.с. и 1077 Нм крутящего момента. Также суперкар получил уникальную конструкцию подвески, которую использовали команды McLaren и Ferrari в «Формуле-1» 1990-х годов.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет 360 км/ч.

Суперкар выпустят ограниченным тиражом в 30 экземпляров. Стоимость новинки составляет от 2,07 млн долларов.

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