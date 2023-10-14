Сегодня вечером в Беларуси резко изменится погода 14.10.2023, 14:29

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К границам идет новый атмосферный фронт.

Сегодня к 17:00—18:00 с северо-запада к границам Беларуси подойдет холодный фронт, сообщает телеграм-канал «Надвор’е».

Примерно в 22 часа фронт должен быть около Минска. ICON прогнозирует местами кратковременные дожди ливневого характера, местами даже довольно интенсивные.

За фронтом на территорию страны начнет поступать холодок с севера Европы. В воскресенье будет уже не выше +10..+12°.

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