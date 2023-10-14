Посол Израиля в РФ поставил на место Кадырова
- 14.10.2023, 14:52
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Глава Чечни поддержал террористов ХАМАС.
Посол Израиля в России Бен Цви в специальном интервью RTVI прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который ранее выступил в боевиков ХАМАС.
— Жаль, потому что это вызывает какие-то негативные чувства. Как бы призывают мусульман ненавидеть евреев. Нет такого, не может быть такого, — сказал Бен Цви.
Он также отреагировал на призыв Кадырова направить в зону конфликта чеченских миротворцев.
— Нам не нужны миротворцы вообще — нам нужно решить все самим с нашими соседями. И мы уже доказали, что мы умеем это делать. Мы подписали соглашение с Иорданией, мы подписали соглашение с Египтом. Они функционируют. Мы подписали соглашения Авраама со странами Персидского залива. Мы доказываем, что можно нормально работать и жить израильтянам и арабам, — отметил дипломат.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал террористов ХАМАС и предложил отправить чеченских бойцов в качестве «миротворческих сил».