«Суммы космические!»: россиянка пожаловалась на штрафы за превышение скорости в Беларуси 7 14.10.2023, 15:14

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Гостье из РФ преподали урок арифметики.

В редакцию «Автобизнеса» обратилась гражданка России Наталья, которая вместе с мужем отдыхала в Беларуси в одном из санаториев. И так случилось, что инспекторы ГАИ попросили ее оплатить штраф за превышение скорости. Наталья считает, что он чрезмерно высокий.

«В России это обычная скорость»

«Санатории у вас прекрасные, но штрафы! При выезде из страны нас остановил инспектор ГАИ и сказал, что камера зафиксировала нарушение: наша машина ехала 90 километров в час при допустимой скорости 60. Мы стараемся очень аккуратно ездить по дорогам и обращаем внимание на знаки. Но здесь то ли знак не увидели, то ли не успели сбросить скорость… Ведь что такое 90 километров в час? В России это обычная скорость!

Но нарушил – значит, плати. И меня поразила сумма штрафа – 111 белорусских рублей, это российскими больше 3000 рублей. Стала интересоваться в интернете размерами штрафов. Нашла, что за данное нарушение штраф три базовые величины, то есть 32 х 3 = 96 рублей. Почему с нас взяли 111? Еще и документы забрали, пока штраф не оплатили.

Суммы, конечно, космические! За такое нарушение в России штраф 500 рублей, а если оплатить в течение месяца, то 250. Белорусскому водителю за эти деньги можно десять раз нарушить скоростной режим на дорогах России».

Что говорит закон

Первую ошибку Наталья совершила на стадии расчетов: мол, почему ее оштрафовали на 111 рублей, когда должны были на 96? Размер базовой величины в Беларуси, к которой привязаны штрафы, составляет 37 рублей (постановление Совмина №967), а не 32, как в расчетах Натальи (32 руб. было в прошлом году). Путем простых математических операций получаем как раз 111 рублей (37х3=111).

Поскольку речь идет о нарушении скорости, зафиксированном в автоматическом режиме специальными камерами, то в данном случае к нарушителю применяется минимальный порог штрафа (ч.8 ст.6.4 КоАП). А раз в постановлении, которое формируется автоматически, наказание указано как 3 базовые величины, то получается, что скорость была превышена от 30 до 40 км/ч.

Статья 18.12 КоАП. Превышение скорости движения

3. Превышение лицом, управляющим транспортным средством, установленной скорости движения от тридцати до сорока километров в час – влечет наложение штрафа в размере от трех до десяти базовых величин.

Это означает, что ехала Наталья с превышением скорости более чем 30 км/ч, а это уже серьезное нарушение с не менее серьезными по нашим меркам последствиями.

Теперь о том, зачем у водителя – гражданина Российской Федерации изъяли водительское удостоверение, несмотря на то что санкция в виде лишения «прав» за совершенное в нашем случае правонарушение не предусмотрена. Всё есть в кодексе:

Статья 8.9 ПИКоАП. Изъятие вещей и документов

4. При совершении иностранным гражданином или лицом без гражданства (за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь) административного правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, у этого лица изымается водительское удостоверение на срок до исполнения административного взыскания. Взамен изъятого водительского удостоверения выдается временное разрешение на право управления транспортными средствами.

Хотя у нас «союзное государство», тем не менее в юридическом плане граждане России – иностранцы. Поэтому и водительское удостоверение инспектором ГАИ было изъято правомерно. Оплати штраф – и счастливого пути.

Слишком жесткие у нас санкции за превышение скорости, не то что в России? Это с какой стороны посмотреть и какими величинами оперировать. Некоторые водители-россияне, оказываясь в Беларуси, просто забывают, что нештрафуемый порог скорости у нас составляет 10 км/ч (ст.18.12 КоАП РБ), а в России – 20 км/ч (ст.12.9 КоАП РФ). И эта забывчивость выходит в итоге боком.

Стоит отметить, что есть в России такая интересная «фишка» со знаком плюс: при оплате штрафа в течение первых 20 дней в некоторых случаях применяется скидка 50%. Нашим водителя такая бы «система» понравилась, однако в Беларуси подобной практики нет.

Занимательная арифметика

Перейдем к расчетам и будем исходить из максимального наказания. В Беларуси за превышение скорости от 30 до 40 км/ч предусмотрен штраф от 3 до 10 базовых. То есть максимальный штраф составляет 370 рублей. Заходим в раздел «Калькулятор валют» на сайте Национального банка Беларуси – выходит, что в пересчете на российские рубли это будет примерно 11.052 (расчет на 10 октября 2023 года).

В России за превышение скорости от 20 до 40 км/ч штраф составляет 500 рублей, а при оплате в первые 20 суток – 250 рублей. На наши деньги это 16,6 и 8,3 рубля соответственно. Применительно к сумме от 3 до 10 базовых в соседнем государстве штрафы за превышение скорости значительно ниже даже без учета скидок. Но Наталье пенять нужно только на себя. Ни для кого не секрет, что иностранец на территории другого государства должен соблюдать законы страны пребывания.

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