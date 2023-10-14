«Многие удивляются такому интересу к старым вещам» 14.10.2023, 15:26

Белорусы рассказали, как возвращают к жизни старые вещи.

Спасибо производителям — купить новую вещь стало как никогда просто (хотя все еще не бесплатно). Но у многих остаются штуки, которыми пользовалось не одно поколение в семье.

Журналисты onliner.by попросили читателей рассказать, как они используют и переделывают вещи, с которыми не хочется расставаться. Некоторые предметы получают вторую жизнь после реставрации, другие достаточно просто вовремя обнаружить в шкафу.

«Наткнулась на видео о реставрации — и понеслось»

У Ольги история с игрушками началась так же, как и другие увлечения, — нравилось делать интересные вещи самой. «Как в том известном меме: нельзя просто так взять и купить сумку. Надо ее сплести. Нельзя просто так взять и купить игрушку. Надо ее сделать», — объясняет девушка.

Одним из увлечений были старые елочные игрушки. Сначала они украшали елку в своем первозданном виде, потом Ольга наткнулась на видео о реставрации — и понеслось.

На фото как раз эти первые игрушки, которые сохнут на шпажках. Процесс контролирует кошка Маруся. Утверждает, что все неплохо.

Хорошие краски для стекла стоили дорого. Сначала пришлось покупать подешевле, но они ложились некрасиво.

Чтобы получить результат, пришлось поэкспериментировать, потратить время и деньги.

— И поскольку реставратора во мне уже было не унять, я все же купила хорошие синтетические краски. И посмотрела ролики о том, как игрушки можно не только красить, но и восстанавливать. Так я стала возвращать к жизни шары и фигурки, у которых были трещины, сколы и дыры.

До елки еще, конечно, как минимум два месяца, поэтому пока игрушки ждут своего времени.

— Многие удивляются такому интересу к старым вещам в целом и к игрушками в частности и не понимают, зачем это нужно. Как-то я пролистывала журналы и случайно наткнулась на две очень хорошие статьи. Одна из них была про роль бабушек и дедушек в нашей жизни, другая — про любителей старины. Эти статьи все объясняют, зачем нужны старые открытки, зачем перекрашенные шкафы, битые игрушки и все остальное. Кроме того что для меня они просто красивы, это вещи с историей и душой, они хранят воспоминания.

Нашли в сарае и восстановили

Кроме игрушек вторую жизнь получают и более габаритные вещи. Этому комоду лет 70, хранился у бабушки в сарае, но из-за влажности условия там были не очень. Поэтому его забрали и отреставрировали, насколько смогли. На все ушло примерно $200.

И вот еще один эксперимент.

Такой велосипед точно не встретишь на улице, тем ценнее он для владельца. У него не много удачных фото, но зато есть другие плюсы, уверяет хозяин.

Это велик 1973 года выпуска «Минск В-143», которые делали еще до «Аистов».

— Найден был в гараже у друга. Далее я его отмыл, кое-где подкрасил. Заменил шины и камеры, кое-что доделал и катаюсь на нем. Седло новое стоит, а руль — от более поздней модели (он больше, чем родной, и смотрится интереснее), — делится читатель.

«Даже для нас случай уникальный»

А вот этот кожаный плащ получил вторую жизнь без масштабных переделок. Папа Анастасии еще до ее рождения (примерно в 1993 году) привез маме из Финляндии черный плащ из натуральной кожи. Мама не особо его носила, так что провисел он множество лет в шкафу на балконе.

— В 2019 году я его обнаружила и поняла, что это очень ценная вещь, которую я хочу носить, — в моем гардеробе было мало вещей именно от родителей, — говорит девушка. — С тех пор обожаю его и ношу каждый холодный сезон. А пару лет назад как раз стали популярны кожаные плащи. Возможно, за счет натуральной кожи он за 30 лет вообще никак не изменился.

Надежде роскошный винтажный плащ достался от бабушки. Сколько ему лет, подсчитать сложно.

— Он висел новеньким у нее в шкафу много лет, пока я не нашла это сокровище. Ношу его вот уже лет пять. Прекрасно вписывается в мой гардероб как на каждый день, так и по особым случаям, например в качестве стильной верхней одежды на коктейльное платье, — рассказала читательница.

Рубашку-платье гродненской фабрики «Элод» Лиза нашла новой в старом семейном доме. Год производства на ценнике — то ли 78, то ли 87.

К сожалению, ценник не сохранился, зато вещь прижилась в гардеробе.

— Покупала ее еще моя мама. Почему так ни разу и не надела — загадка, — делится девушка. — К рубашке шла короткая юбка, которая была в совсем плачевном состоянии, так что ее я себе не оставляла. На лето — самое то. Надеваю с широкими брюками или, наоборот, короткими шортами — я достаточно невысокая, так что проблем с длиной нет.

Наверное, одна из немногих ярких вещей в моем гардеробе. Вообще, когда живешь в большой семье, сохранение одежды для младших поколений — это что-то доведенное до автоматизма. Но тут даже для нас случай уникальный по возрасту.

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