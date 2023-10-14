Страны G7 выделили Украине более 30 млрд долларов с начала полномасштабного вторжения 14.10.2023, 15:43

Наибольшими донорами стали ЕС и США.

С начала полномасштабного вторжения партнеры G7 поддерживали Украину по всем возможным направлениям. Всего за почти два года было предоставлено более 30 млрд долларов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

Как отмечается, в рамках Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка министр финансов Украины Сергей Марченко провел встречи с министрами финансов стран G7. Встречи были сосредоточены на обсуждении обеспечения потребностей госбюджета Украины в следующем году, а также использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

«Льготное финансирование и гранты от стран G7 стали ключевыми в обеспечении сбалансированности госбюджета Украины и финансировании критически важных расходов. С 24 февраля 2022 года G7 направили в ГБУ почти 33 млрд долларов США. Более половины всего внешнего финансирования за этот период», - сказал Марченко.

Всего с начала полномасштабного вторжения Минфин Украины привлек в госбюджет 64,9 млрд долларов США внешнего финансирования.

Наибольшими донорами стали:

ЕС,

США,

МВФ,

Канада,

Япония,

Мировой банк,

Великобритания,

Германия.

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