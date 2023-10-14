Польша закрыла взъезд в страну для всех белорусских «депутатов» и «сенаторов» 16 14.10.2023, 15:49

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МИД Беларуси обиделся.

Министерство иностранных дел Беларуси решительно осуждает решение Варшавы отказать во въезде белорусскому «палаточнику».

Речь идет об отказе, который польская сторона приняла в отношении Дениса Карася — члена национальной делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, официально включенного в состав миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Белорусский «парламентарий» направлялся в Польшу для участия в наблюдении ОБСЕ за выборами, которые пройдут 15 октября 2023 года.

- Варшава включила всех белорусских депутатов и сенаторов в свои национальные и шенгенские визовые списки. Своим единоличным политизированным решением Польша закрыла возможность для Беларуси полноценно участвовать в наблюдении ОБСЕ за выборами по всей Европе, - говорится в официальном заявлении пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

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