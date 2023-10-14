До +14°С ожидается в Беларуси в субботу 4 14.10.2023, 16:13

Будет облачно с прояснениями.

Порывистый ветер и до плюс 14 градусов ожидается в Беларуси 15 октября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозам синоптиков, днем будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории, днем по юго-востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный порывистый, днем местами по северо-западу сильный порывистый. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха минимальная ночью составит плюс 4-10 градусов, по юго-востоку - 11-13 градусов выше нуля. Ожидается, что максимальная температура днем будет достигать 8-14 градусов тепла.

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