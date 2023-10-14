В РФ ввели запрет на поставку белорусского детского питания и колбас 6 14.10.2023, 16:16

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В консервах детского питания был обнаружен антибиотик, а в колбасах – кишечная палочка.

В России ввели запрет на поставку белорусского детского питания и колбас.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Россельхознадзора. Сообщается, что ведомство вводит временные ограничения на поставки детского питания бренда «Ложка в ладошке», а также продукции, выпускаемой Могилевским мясокомбинатом.

Решение Россельхознадзора мотивировано «повторным выявлением несоответствий», отметим, что в сентябре в консервах детского питания был обнаружен антибиотик энрофлоксацин, а в колбасах – кишечную палочку.

Отметим, что решение ведомства вступит в силу после 16 октября 2023 года, а продукция, отгруженная до этой даты, будет приниматься в обычном режиме.

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