Юрий Бутусов: Украине нужны дронные войска 1 Юрий Бутусов

14.10.2023, 16:19

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Применение дронов требует соответствующего интеллекта, а не выслуги лет.

Битвы 2023 года показывают, что дроны должны немедленно стать новым родом войск, от которого зависит создание ключевого преимущества в войне.

Почему нужен род войск?

1. Пехотинец – хозяин поля боя.

Танки и бронетехника – подавляют и прикрывают.

Артиллерия и авиация – уничтожают.

Но дрон убивает больше, чем любой другой род войск, и корректирует все другие роды войск.

2. В войне дронов преимущество создается только за счет качества организации, администрирования, управления и тактики применения.

3. Командовать дронами означает управлять высокотехнологичным оборудованием, информационными технологиями и квалифицированным персоналом. Применение дронов требует соответствующего интеллекта, а не выслуги лет. Лучший командир дронов – это тот, кто больше убил и больше скорректировал. Счетчик открыт.

4. Дроны создают преимущество и взаимодействие, только когда все операторы и войска в целом обеспечены многоканальной устойчивой связью и автоматизированной системой управления.

5. Дроны требуют ежедневных технологических изменений, ежедневного анализа дронов и антидронных систем противника, ежедневного развития автоматизированных систем управления и связи, изготовления специальных боеприпасов.

6. Дроны требуют отбора и подготовки операторов, инженерных кадров, постоянного анализа и обмена опытом, обратной связи между операторами и внесения изменений в практику работы.

7. Дроны требуют доктрины, порядка применения, изменений организационно-штатной структуры и порядка применения войск, чтобы планирование действий дронов и взаимодействие с дронами стали обязательной практикой работы всех армейских командиров всех звеньев.

8. Дроны требуют запуска длительных циклов производства и закупки комплектующих, все это требует профессионального планирования и выдачи технических заданий.

Поэтому нужны дронные войска, которыми будут командовать самые результативные командиры подразделений дронов.

Юрий Бутусов, Facebook

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