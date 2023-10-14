Завотделением Витебской областной больницы приговорили к «суткам» 8 14.10.2023, 16:36

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Александр Гончаров работает врачом уже почти 30 лет.

Задержанного завотделением анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы Александра Гончарова, по неподтвержденной информации, приговорили к 15 суткам ареста, сообщил правозащитный центр «Весна».

Накануне в телеграм-канале «Белые Халаты. News» со ссылкой на свои источники написали, что 11 октября был задержан заведующий отделением анестезиологии и реанимации Витебской областной клинической больницы Гончаров Александр Валерьевич.

Причина задержания не называется. 13 октября состоялся суд, по неподтвержденной информации правозащитников, медику назначили 15 суток административного ареста.

Александр Гончаров работает врачом уже почти 30 лет, в 2014 году был назван «Человеком года Витебщины», награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения Республики Беларусь», в 2020 году получил благодарность Александра Лукашенко за вклад в борьбу с COVID-19.

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