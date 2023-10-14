Угрожавший взорвать себя в центре Варшавы мужчина сдался полиции 3 14.10.2023, 16:50

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Фото: РАР

На месте событий работали контртеррористические подразделения.

На центральной площади Варшавы неизвестный мужчина угрожал взорвать себя. Перед этим он взобрался на памятник жертвам Смоленской катастрофы.

Об этом сообщает PAP.

Инцидент произошел всего за день до парламентских выборов в Польше.

После переговоров с полицией мужчина все же слез с мемориала и сдался правоохранителям. Перед этим переговорщик разговаривал с задержанным через граммофон.

На месте событий работали контртеррористические подразделения. Всего было привлечено несколько сотен правоохранителей.

Plac Piłsudskiego i okolica otoczona przez policję i wyłączona z ruchu. Na Pomnik Smoleński wszedł mężczyzna, który grozi, że się wysadzi pic.twitter.com/mX0OXaH5Ll — Hubert Biskupski 🇵🇱🇪🇺 (@hbiskupski) October 14, 2023

Zamknięty Plac J. Piłsudskiego w Warszawie. Zamaskowany mężczyzna wszedł na pomnik smoleński, grozi detonacją https://t.co/DfvTQvsClM — PolskieRadio24.pl (@PR24_pl) October 14, 2023

Согласно неофициальным данным, задержанный угрожал взорвать себя. При себе он имел рюкзак и еще какой-то предмет в руке.

«Я пока не подтверждаю эту информацию, на данный момент важнее всего определить мотивацию и обеспечить безопасность в этом месте», - ответил представитель полиции Сильвестер Марчак отвечая на вопрос, был ли у мужчины взрывной заряд.

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