Минск вошел в топ-3 направлений путешествий россиян 2 14.10.2023, 16:57

Столица Беларуси уступила Стамбулу и Дубаю.

Белорусская столица уверенно вошла в тройку самых популярных направлений для путешествий российских семей на каникулы. Об этом, как пишет ТАСС, говорится в комплексном исследовании сервис по планированию путешествий OneTwoTrip.

Среди зарубежных направлений россияне с детьми на осенние каникулы чаще всего бронируют отели в Стамбуле (14,7% семей с как минимум одним ребенком), Дубай (5,3% бронирований) и Минск (4,7%).

Отметим, что в 2022 году в топ-10 наиболее популярных зарубежных направлений входили такие города как Барселона, Ташкент, Ереван, Сеул, Милан и Париж.

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