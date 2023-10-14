Польша передает Украине оружие по прошлым контрактам и призывает других больше помогать ВСУ 14.10.2023, 17:14

Киеву нужно помогать до победы над Россией.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна продолжает передавать Украине оружие на основе прошлых контрактов. Также, по его словам, Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном по вопросам передаче ВСУ военной помощи.

Во время брифинга польский премьер сообщил о «твердом союзе» Варшавы с США и НАТО.

«Мы сейчас передаем Украине только оружие, которое она законтрактовала, поскольку мы сами укрепляем нашу армию благодаря производству и закупке. А других мы поощряем, чтобы они передавали оружие Украине», — сказал Моравецкий.

Глава польского правительства отметил большую роль помощи Украины со стороны Польши и США в начале полномасштабного вторжения РФ. По его словам, все сейчас зависит от США и Варшава находится в постоянном контакте с Вашингтоном.

«Находимся в постоянном контакте с американцами по украинским вопросам. Мы будем делать все возможное, чтобы они и наши европейские союзники помогали Украине вплоть до победы над Россией», — отметил он.

Ранее Моравецкий заявил, что его страна не передает оружие Киеву, поскольку сама проводит модернизацию своей армии.

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