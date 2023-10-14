Чем Комаровка встречает покупателей в эти выходные 14.10.2023, 17:22

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В топе — грибы и клюква.

На Комаровке субботним днем, как обычно, многолюдно. И есть ради чего сюда прийти: расширился ассортимент грибов и ягод, еще можно найти арбузы. Подробнее о наполнении прилавков и ценах рассказывает издание «Минск-Новости».

Первое, что бросается в глаза, — обилие яблок. В наличии разные сорта, и подобрать продукт можно под любой кошелек. Стоимость начинается от 2,5 рублей за килограмм. Максимум — 7,5. Груши обойдутся чуть дороже — 6−7 рублей, хотя есть и по 18 рублей за кг.

За килограмм киви просят 6,5 рубля, грейпфрутов — 3,5. Однако бюджетные варианты цитрусовых выглядят неприглядно, а вот аналогичный фрукт за 6−7 рублей имеет достойный вид. Абрикосов на рынке найти не удалось, нектарины в наличии (от 6 рублей за кг). Мандарины продают по 9−12, а лимоны — по 8−9 рублей за кило. Приблизительно столько же стоят персики. Хурму можно найти за 5,5 рубля, апельсины — за 8, бананы — за 2,5−4,5 руб.

Фейхоа обойдется в 9 рублей, гранат — в 10−12 за кило. Виноград стоит 5−8 рублей. Все еще продаются арбузы и дыни.

Томаты обойдутся в 3−5 рублей за кг, стоимость на черри выше — от 10 рублей за кило. Огурцы можно взять за 4,5−6,5 рубля. Ценник на редис — приблизительно 2,5−5, на перец — 5−6 рублей. Белокочанная капуста не превышает 3 рублей за кг.

Кило картофеля обойдется в 1−2 рубля, морковь, как и свеклу, можно взять по аналогичной цене, даже чуть дешевле. Репчатый лук продают по 2,5−3 рубля за кг, а усредненная цена на чеснок составляет 9 руб. За 100 граммов салата продавцы просят рубль, кинза, укроп и петрушка стоят полтора. В продаже имеются и тыквы. Цена вопроса — около 2,5 рубля.

Среди ягод особой популярностью пользуется клюква, кило обойдется в 13 рублей. Стоимость малины составляет приблизительно 15 рублей, клубнику можно найти по 10−14. Голубика значительно подорожала. Теперь за килограмм этой ягоды придется заплатить около 22 рублей. Небольшие контейнеры (по 200 граммов) можно приобрести дешевле — приблизительно за 15. За кило ежевики просят 20 рублей.

Любителей грибов расширившийся ассортимент рынка явно порадует. Лисички продают по 16 рублей за кило, маслята стоят 12. Теперь на Комаровке можно найти и боровики — 20 рублей за кг. Ну и куда же без шампиньонов — за них просят 7−10 р. Также в наличии грецкие орехи, стоимость варьируется от 6 до 9 рублей.

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