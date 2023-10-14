Брюс Уиллис перестал читать и разговаривать 3 14.10.2023, 17:41

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Что известно о состоянии звезды?

Режиссер Гленн Гордон Карон рассказал изданию New York Post о состоянии своего друга, актера Брюса Уиллиса. По его словам, из-за деменции произошли кардинальные и необратимые изменения. Болезнь начала брать свое, точнее отбирать у Брюса базовые навыки. Так, многодетный отец перестал читать и почти не разговаривает.

«Он неразговорчив... Раньше он был заядлым читателем. Сейчас он не читает и не хотел бы, чтобы кто-нибудь об этом знал. Все эти языковые навыки ему больше недоступны, и все же он все еще Брюс», — констатировал Карон.

Рассказывая об одной из недавних встреч с товарищем, режиссер признался: актер не сразу понял, кто перед ним. Чтобы узнать друга, ему понадобилось около трех минут.

О здоровье звезды «Крепкого орешка» и «Пятого элемента» заговорили еще в 2015 году, мол, уже тогда он выступал с микронаушником, через который ему диктовали текст. Также актер испытывал серьезные трудности во время съемок фильма режиссера М. Найта Шьямалана «Стекло» (2019).

Весной 2022-го семья Уиллиса объявила, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии — неврологического расстройства, которое приводит к нарушению речи. Однако позднее стало известно, что у знаменитости лобно-височная деменция.