Республиканцы избрали сторонника Трампа кандидатом на должность спикера Палаты представителей США 6 14.10.2023, 17:47

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Джим Джордан

Конгрессмен из Огайо получил 124 голоса членов партии в ходе тайного голосования.

Члены Республиканской партии США избрали конгрессмена Джима Джордана кандидатом на должность спикера Палаты представителей, сообщает 13 октября BBC.

Конгрессмен из Огайо получил 124 голоса членов партии в ходе тайного голосования, состоявшегося в пятницу днем, при 81 голосе против и победил представителя Джорджии Остина Скотта. Его кандидатуру передадут на рассмотрение в полный состав Палаты представителей.

59-летний Джордан был номинирован на эту должность после того, как еще один претендент, Стивен Скализ, снял свою кандидатуру.

Для того, чтобы быть избранным на должность спикера, Джордану необходимо набрать не менее 217 голосов, отмечает BBC News.

Сразу после голосования представители республиканцев выдвинули второе предложение, чтобы определить, поддержат ли его члены партии при общем голосовании. Во время второго голосования 55 членов проголосовали против Джордана. При нынешнем положении дел у него нет четкого пути к кабинету спикера, в результате чего республиканцы в Палате представителей остаются без лидера и, по выражению BBC, «терзаются неопределенностью».

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