Первые три сборные вышли на Евро-2024 2 14.10.2023, 17:52

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Чемпионат Европы по футболу пройдет летом следующего года в Германии.

Путевки на чемпионат Европы по футболу за три тура до финиша завоевали сборные Португалии, Бельгии и Франции, передает «Наша Нiва».

Португальцы сегодня победили Словакию со счетом 3:2 (дубль у Криштиану Роналду, гол у Гонсало Рамуша) и стали недосягаемы для соперников.

После 7 туров: Португалия — 21, Словакия — 13, Люксембург — 11, Босния — 9, Исландия — 7, Лихтенштейн — 0.

У португальцев семь побед в семи матчах, 27 забитых мячей.

Криштиану Роналду стал шестым футболистом в истории, забившим более 100 голов за сборную в трех разных десятилетиях. Дебютировал за Португалию он в августе 2003 года в возрасте 18 лет.

Бельгийцы выиграли в гостях у Австрии 3:2 (дубль в Лукебакио, гол у Лукаку) и также стали недосягаемы для соперников.

После 6 туров: Бельгия — 16, Австрия — 13, Швеция — 6 (5 игр), Азербайджан — 4, Эстония — 1.

Франция в гостях победила Нидерланды 2:1 (дубль у Мбаппе) и также завоевала путевку на ЧЕ.

После 6 туров: Франция — 18, Греция — 12, Нидерланды — 9 (5 игр), Ирландия — 3, Гибралтар — 0. Нидерланды не догонят французов, так как дважды им проиграли.

Французы также имеют 100-процентный результат: шесть побед в шести матчах.

Чемпионат Европы по футболу пройдет летом следующего года в Германии.

Сборная Беларуси свой матч против Швейцарии сыграет в воскресенье. У белорусов в семи матчах пять очков (одна победа, две ничьи и четыре поражения) и предпоследнее место в группе.

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