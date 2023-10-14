На Купянском направлении дрон-камикадзе украинских пограничников уничтожил российскую пушку-раритет 14.10.2023, 18:29

Она была разработана в середине 1940-х.

На Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников из штурмовой бригады Сталевий кордон уничтожил зенитно-артиллерийский комплекс С-60 с пушкой АЗП-57 калибра 57 мм.

Глава МВД Украины Игорь Клименко в своем Telegram-канале назвал эту пушку «раритетной», отметив, что она разрабатывалась еще в середине 1940-х годов, и опубликовал видео уничтожения.

«Последний раз эти пушки использовали советские войска в период Афганской войны, а после распада советского союза большинство постсоветских стран, включая Украину, сняли С-60 с вооружения из-за ее морального устарения», — напомнил он.

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