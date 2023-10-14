Минчанин нашел в лесу под Воложином тело мертвого брата 14.10.2023, 18:44

Брат 10 дней назад пошел за грибами и не вернулся.

В лесу в Воложинском районе нашли погибшим пожилого минчанина. Он десять дней пошел за грибами и не вернулся. Тело мужчины обнаружили родственники, участвовавшие в поисках, пишет kraj.by.

3 октября 74-летний минчанин Николай Бересневич вместе с братом приехал собирать грибы в лесу недалеко от деревни Яцково-Корчемные Воложинского района. Однако в назначенное время он так и не вернулся к месту, где стояла их машина.

Были организованы поиски, в которых принимали участие спасатели, милиционеры, солдаты-срочники, родственники пропавшего минчанина и волонтеры ПСО «Ангел» вместе с кинологическими расчетами.

Вечером 13 октября родственники Бересневича позвонили волонтерам и сообщили, что нашли его тело. Оно было примерно в 1 километре 800 метрах от того места, где стояла машина, до которой пенсионер так и не дошел.

Мужчина страдал от сердечно-сосудистых заболеваний, однако точную причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза. Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет.

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