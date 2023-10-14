В минской новостройке соседи открыли шкаф со счетчиками и очень удивились увиденному 5 14.10.2023, 19:02

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Фото необычной находки.

Читатель из Минска прислал в редакцию Onliner очень неожиданное фото из подъезда своего дома cо словами: «У нас вот до чего соседи додумались…» Если журналистов увиденное развеселило, то вот самим жильцам в этой ситуации не до смеха — уж очень неприятно пахнет находка.

— У нас вот до чего соседи додумались. Сушить рыбу в подъезде, где счетчики, — рассказал читатель и приложил фотоподтверждение, — Сами смеялись бы, если б не воняло на весь этаж.

Что это за рыба, человек не в курсе, однако надеется: «Вобла!» В редакции Onliner нашлись знатоки, расшифровавшие весь ассортимент заначки: «подлещик, окунь, щучки»

— Наверное, недавно висят, раз еще воняют, — предположил минчанин. — Обнаружили вчера.

Адреса небанальной находки читатель не раскрыл: это благоразумно, иначе улов достанется кому-то другому. Известно только, что дом — минский, заселенный всего пару лет назад.

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