СМИ: Исчезла блогер и ведущая Анна Бонд

СМИ: Исчезла блогер и ведущая Анна Бонд4
- 14.10.2023, 19:25
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Вероятно, она задержана.
Как стало известно «Нашай Ніве», друзья и бизнес-партнеры известного блогера не могут выйти с ней на связь.
В инстаграме Анны — всегда активном и полным сторис — тоже тишина. По косвенным признакам можно сделать вывод, что Анна Бонд задержана.
«Как мы поняли, она на сутках», — говорят люди, которые с ней сотрудничали.
Причина задержания неизвестна.
Анна Бонд — ведущий и блогер. На нее в инстаграме подписана 101 тысяча человек.