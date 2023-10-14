СМИ: Исчезла блогер и ведущая Анна Бонд 4 14.10.2023, 19:25

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Анна Бонд

Вероятно, она задержана.

Как стало известно «Нашай Ніве», друзья и бизнес-партнеры известного блогера не могут выйти с ней на связь.

В инстаграме Анны — всегда активном и полным сторис — тоже тишина. По косвенным признакам можно сделать вывод, что Анна Бонд задержана.

«Как мы поняли, она на сутках», — говорят люди, которые с ней сотрудничали.

Причина задержания неизвестна.

Анна Бонд — ведущий и блогер. На нее в инстаграме подписана 101 тысяча человек.

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