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Лувр в Париже временно закрыли

  • 14.10.2023, 19:27
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Лувр в Париже временно закрыли

Из-за сообщений о бомбе.

Один из самых известных парижских музеев, Лувр, в субботу, 14 октября, объявил, что закроется на сутки в режиме строгой безопасности. Источники телеканала BFMTV уточнили, что в музей поступили звонки с угрозами взрыва, после чего полиция начала проверку.

«В целях безопасности Лувр закрывает свои двери в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в этот день, музей вернет деньги. Мы благодарим вас за понимание», - сообщается в соцсетях музея.

Из культурного учреждения днем были эвакуированы все посетители и сотрудники, уточняет агентство AP. По его данным, речь идет о письме с угрозами.

Между тем сообщение об угрозе взрыва получила и администрация Версальского дворца, пишет издание Le Figaro. По данным газеты, из здания эвакуируют посетителей.

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