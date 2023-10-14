Во время товарищеского матча подрались футболисты двух белорусских клубов 6 14.10.2023, 19:29

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Видео массовой драки.

Чемпионат Беларуси по футболу ушел на международную паузу, во время которой клубы проводят спарринги. Один из таких, между минским «Динамо» и мозырской «Славией» отметился массовой дракой.

Как пишет «Трибуна», на 39-й минуте встречи при счете 1:2 в пользу «Славии» полузащитник мозырян Владислав Полоз сфолил против игрока «Динамо» Ориньо.

За это бразилец «прописал бычка» Полозу. Началась драка, Ориньо успел ударить еще нескольких игроков мозырян, за что получил прямую красную карточку.

Тем временем еще один защитник «Динамо» Роман Бегунов приемом из вольной борьбы бросил на газон еще одного.

По окончании игры ее видеозапись исчезла из открытого доступа.

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